Galderisi avvisa: "Manca l'ultimo passo e le ultime partite sono sempre strane"

L'allenatore Giuseppe Galderisi parla a Marte Sport Live: “Anche nei momenti di difficoltà il Napoli ha sempre creato e ha espresso un buon gioco. Tutte le difficoltà le hanno avute anche le altre squadre. Questo sicuramente fa capire come si vive il calcio: bisogna essere uniti e compatti. Ora il Napoli ha recuperato Osimhen. Gattuso ha tante alternative, la condizione fisica, mentale e tecnica sta mettendo in difficoltà chiunque e su qualsiasi campo. Poi ovviamente il calcio è fatto di palo interno ed esterno, niente è scontato. Manca l’ultimo passo e le ultime partite sono sempre molto strane e difficili. C’è chi ha pressione, chi no: a volte succedono cose che non ti aspetti. Il Napoli ha dei giocatori fantastici come Lozano, Insigne e Osimhen, con padronanza tecnica. Spesso ha raccolto meno di quanto seminato. Ora è la squadra che riesce a esprimere con più serenità il proprio credo".