Galderisi: "Dybala sarebbe l'ideale per il Napoli! Che colpo straordinario..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex attaccante italiano ed allenatore tra le tante di Benevento e Salernitana.

Dybala sogno di mercato di molte squadre, tra cui il Napoli: cosa ne pensi? "Sarebbe il calciatore ideale per il Napoli, soprattutto per le sue caratteristiche. Paulo in azzurro potrebbe mostrare tutta la propria personalità calcistica e le proprie qualità. È un giocatore molto duttile, non dà punti di riferimento, è perfetto per creare scompiglio tra le differenze avversarie. Sarebbe un colpo straordinario per il club, ma sarebbe vantaggioso anche per l'argentino".

Per quanto riguarda l'Inter, c'è entusiasmo per l'arrivo di Lukaku, ma non ci sarà l'intesa con Conte dal punto di vista tattico: sarà adeguato anche per il sistema di gioco di Inzaghi? "Sono convinto che l'Inter abbia messo a segno un gran colpo, soprattutto per l'intesa con Lautaro Martinez. Conte era molto compatto tra le linee e dava tanto spazio alle ripartenze. Ora il gioco è più ragionato ed è rilevante il ruolo dei centrocampisti, ma la volontà del belga di tornare a Milan sarà un'arma in più sia per il suo rendimento sia per la squadra. Questo è un contesto importante per Romelu, giocherà un ruolo rilevante".

Per quanto concerne la Salernitana, le parole di De Sanctis su Ederson hanno suscitato scompiglio tra i tifosi, dopo l'accordo di massima raggiunto con l'Atalanta per il giocatore: cosa pensi di questa situazione? "Ero molto convinto che Ederson restasse alla Salernitana, ma una proprietà forte cerca sempre di guardarsi intorno. Perdere il brasiliano e Djuric non è un fattore positivo, ma il club farà sicuramente bene anche nella prossima stagione. A volte è vero, sarebbe meglio dire una parola in meno, ma è un mercato strano, nel quale comunque la Salernitana dovrà ingaggiare calciatori adeguati alla filosofia di mister Nicola. Perdere qualche pezzo adesso può essere deludente per i tifosi, ma la proprietà è solida e alla lunga emergeranno i valori della squadra".

Quale sarà la stagione della Cremonese? Il ds Braida farà un mercato intelligente? "Cremona dai tempi che ero già a Foggia aveva una dirigenza forte e solida. Sono convinto che la capacità di questa società con nomi di lustro condurrà la squadra alla salvezza. Ci sono tante potenzialità per far bene sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto organizzativo, aspettiamoci che la Cremonese effetui un ottimo mercato".