Galderisi: "Napoli show senza due giocatori, la fiducia sta aumentando"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi. Ecco cosa ha detto:

Tra Scudetto e Coppa Italia, quale l'obiettivo vero?

"Tutte hanno obiettivi, l'Atalanta vuole vincere qualcosa. Sicuramente anche in Coppa Italia vorranno fare bene. L'Atalanta è cresciuta, non ha paura di nessuno, l'Europa sembra casa sua. Con lo spogliatoio unito e convinto, così come l'allenatore, tutto è possibile. Che poi sia lo Scudetto o la Coppa Italia, è pronta per vincere".

La classifica però oggi dice che sono avanti Napoli, Milan e Inter. Quale squadra potrebbe non reggere questo passo?

"L'Atalanta andrà avanti per la sua strada ma devono crollarne tre lì davanti. Io dico che il Napoli contro la Lazio non aveva nè Anguissa nè Osimhen. Quando cominci a essere padrone su tutti i campi, la convinzione cresce. L'Inter è solida, il Milan fa un grande calcio, l'Atalanta non deve sbagliare una virgola e deve sperare che crolli qualcuno, ma sono troppe".