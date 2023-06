Galderisi: "Osimhen via? C'è un attaccante in Italia dalle prospettive incredibili"

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto a Radio Marte

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto a Radio Marte: “Spero che non mi tocchino Osimhen che nel campionato italiano mi diverte. Hojlund mi piace tantissimo. Certo il Napoli con De Laurentiis si muove benissimo, regali non ce ne sono, è uno di quei presidenti che si fa rispettare in tutto e per tutto e credo che Osimhen andrà via per una cifra alla quale non puoi dire di no.

Secondo me De Laurentiis si sta guardando intorno e Hojlund è un giocatore dalla prospettiva incredibile, veramente forte. Il Napoli il prossimo anno ha un compito arduo. Vincere lo scudetto è difficile ma l'anno dopo è quello più difficile di tutti perché devi riconfermarti e consolidare quello che hai costruito".