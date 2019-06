Galderisi: "Sarri alla Juve? Vorrei vedere il gioco di Napoli in una realtà con grande qualità"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Giuseppe Galderisi: “Non so se la squadra ha già l’allenatore in tasca. Sicuramente il primo obiettivo è Guardiola, ma Sarri sarebbe un cambio incredibile sotto tutti i punti di vista. Conoscendo un pochettino lo stile Juventus io credo che il primo obiettivo sia Guardiola, anche se un allenatore come Sarri non farebbe male a Torino. Ci stiamo abituando a un certo tipo di calcio, fatto di grandi campioni. Il calcio sta cambiando, si parla di professionisti, la maglia e certi attaccamenti purtroppo vanno messi da parte. Lo vediamo anche con le grandi bandiere degli ultimi anni. Non credo ci sia da fare grandi rivoluzioni, la Juventus è una società che guarda lontano. Sarei curioso di vedere Sarri alla Juventus per vedere il gioco mostrato a Napoli trasportato in una realtà con grande qualità. Anche Higuain sarebbe una grande scommessa. Ci sono tanti punti interrogativi, ma siamo tutti in attesa di capire dove andrà a finire questa Juventus. Higuain o Icardi? Io mi tengo Higuain, anche se le qualità tecniche e il modo di stare in area di cardi è meraviglioso. Con un Higuain in casa non andrei a inventare chissà che cosa, ma dalla Juventus si può aspettare di tutto”.