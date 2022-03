Galeone allibito: "Non so come sia stato possibile non assegnare il rigore al Torino”

"Spalletti ha vinto tanto all’estero e deve vincere solo in Italia e lo potrà fare col Napoli anche se per adesso vedo ancora favorita l’Inter".

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non mi ha sorpreso, ha le qualità per fare bene e riprendere la marcia verso la vittoria. Spalletti ha vinto tanto all’estero e deve vincere solo in Italia e lo potrà fare col Napoli anche se per adesso vedo ancora favorita l’Inter, nonostante i due punti persi con il Torino. L’Inter soffre ma ha dalla sua la fortuna, vedi i gol negli ultimi minuti, e quindi è lì. Non so come sia stato possibile non assegnare il rigore per il fallo di Ranocchia, era nettissimo, sono allibito".