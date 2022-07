Galeone esalta Kvara: "E' la fine del mondo! Con Dybala accanto la città sarebbe impazzita"

Giovanni Galeone, noto allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, noto allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bremer? Io per la Juventus avevo sognato una coppia Koulibaly-de Ligt, ma era troppo complicato. Kvaratskhelia? Questo georgiano tecnicamente è la fine del mondo, è bravo, ma bravo vero, non fa bene. Se gli avessero messo Dybala accanto Napoli sarebbe davvero impazzita".