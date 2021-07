Galeone non punta sul Napoli: "Juve-Inter in pole, poi Roma e Milan”

"Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti". Parla così Giovanni Galeone, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della griglia di partenza della Serie A: "In seconda fila metto la Roma e il Milan. Il ritorno di Mourinho mi intriga, José sta già plasmando la fase difensiva, materia in cui è un professore. Se recupera al meglio Zaniolo e Pellegrini, può disputare un ottimo torneo. La Roma arriverà in alto. Il Milan lavora a un bel mix di giovani e esperti. Giroud è una gran mossa, da solo o in coppia con Ibra può scavare differenze".