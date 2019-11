Galli: "Ancelotti uomo giusto per ricucire strappo tra giocatori e società"

L'ex giocatore del Milan, Filippo Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla prossima gara di campionato degli azzurri contro il Milan: "Milan-Napoli è un momento importante per entrambe le squadre, i rossoneri possono cominciare a dare credibilità al proprio campionato, gli azzurri invece per riprendere il cammino interrotto nelle ultime settimane.



Napoli in Champions? Auguro a Carlo di vincere la Champions con il Napoli, è la persona più giusta per ricucire lo strappo tra giocatori e società, non riesco a pensare ad altri".