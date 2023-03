Galli: "Con le cessioni eravamo convinti che il Napoli perdesse qualità"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore e dirigente del Milan

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Filippo Galli , ex calciatore e dirigente del Milan: "Il Napoli sta dimostrando di avere una forza ed una capacità di proporre calcio straripante ed è indubbio che giocare contro il Napoli non è per niente facile. La strategia del club è vincente e questa è solo la fine di un percorso che è iniziato anni fa. Si è fatto un grande lavoro e questa estate con quelle cessioni si pensava perdesse qualità ed invece i nuovi arrivati l’hanno elevata. In ogni storia positiva ci sono sempre tanti elementi che si combinano: deve funzionare tutto dallo staff al pubblico.

Kim ha avuto un rendimento costante in tutta la stagione, sa mantenere la concentrazione per tutta la partita e come sempre accade è merito del rendimento e del contesto, di tutta l’organizzazione. La forza di una squadra è saper sostenere anche il giocatore che si trova in difficoltà e il Napoli lo sta facendo. E’ giusto sottolineare i meriti di Spalletti che è riuscito a dare una continuità di rendimento al Napoli che gioca un calcio propositivo e moderno. Anche in Europa riesce ad imporre il proprio gioco e al di là della vittoria, c’è da vedere anche come si vince e il Napoli ha dimostrato di saper vincere da grande squadra".