Galli: "Gennaio è un mercato difficile. C'è un giocatore ideale per il Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente FIfa Beppe Galli per parlare del mercato di gennaio in prospettiva Napoli: "Chi ha un giocatore forte se lo tiene. A gennaio non si fanno dei grandissimi affari a meno che non si prendano dei campioni scontenti dei loro club"

TORREIRA L'IDEALE - "I giocatori davanti la difesa non sono tanti. Torreira sarebbe l'ideale, se non arriva, si dovranno puntare nuovi giocatori. Giuntoli è molto bravo, sa cosa deve fare in un mercato così difficile come quello di gennaio".

GATTUSO - "La società metterà in grado Gattuso di poter fare un adeguato girone di ritorno, comprandogli i tasselli mancanti in una rosa che comunque è di alto livello".