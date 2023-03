Galli: “Il Napoli può anche smettere e perderle tutte, tanto le altre si uccidono tra di loro”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha parlato a Tmw

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha parlato a Tmw: "Sirigu a Cremona si è fatto trovar pronto. Non so cosa sia successo, ma a Napoli ora staresti per vincere il campionato, aggiungendo i quarti di finale di Champions. Giocare poco per giocare poco... Non so chi glielo ha fatto fare a Sirigu. Gollini ci ha guadagnato perché parteciperà alla vittoria del titolo e alle fasi finali di Champions".