Podcast Galli: "Napoli? Quando sei lì, l'appetito vien mangiando. Ma è dura scappare..."

L'agente Beppe Galli è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Fiorentina-Milan, si parla di Sottil:

"Sottil ottimo elemento, forse il Milan cerca questa caratteristiche e fa piacere. Milano è una piazza esigente, lui ha personalità e può far bene".

Ultimo giorno di mercato:

"Mai successo tutte queste operazioni. Sono tutte lì in campionato e ognuna cerca di migliorare. I colpi si devono fare ora, ebene che ci sia tutto questo movimento, così ci si diverte un po".

Bianco rimane a Monza?

"Alessandro è un giocatore che ha fatto un girone di andata molto positivo, sta crescendo e adesso ha un girone di ritorno non molto facile, poi sono ultimi ma non si è mai arreso. E' il primo anno che fa in Serie A e lo sta facendo molto bene".

Lecce, che plusvalenza con Dorgu:

"Pantaleo Corvino è uno dei vecchi mestieranti che conosce bene il calcio. Mi ricordo le polemiche sulla Primavera, ma alla fine ha avuto ragione lui. Ed è circondato da ottimi professionisti, perché se si fanno da anni certe operazioni vuol dire che la squadra che ha creato va bene".

Cosa aspettarci dalla seconda parte di campionato?

"Quando sei lì, parlando di Napoli, l'appetito vien mangiando. Quest'anno nessuna scappa e sono in 3-4 che possono dire la loro. La Fiorentina si sta rinforzando perché vuole puntare a qualcosa di diverso, mi aspetto un girone di ritorno tosto".

Sassuolo, si aspettava una ripartenza in B subito così forte?

"La cosa importante è che sono riusciti a far rimanere quelli forti con la mentalità giusta e si sono immedesimati subito con la categoria".