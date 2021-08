Galliani jr: "Sarri? Prima del Napoli c'era il Milan, ma disse qualcosa di non simpatico"

Maurizio Sarri è stato vicinissimo al Milan dopo la stagione in A con l'Empoli e prima del passaggio al Napoli. A confermarlo ai microfoni di Sky Sport è Gianluca Galliani, figlio dello storico (oggi ex) dirigente rossonero Adriano: "Ha incontrato mio padre, lui non è uno che si sbilancia tanto ma mi disse che gli aveva fatto un'impressione incredibile e sarebbe diventato un grande allenatore. Ci fu una problematica per alcune frasi che aveva detto, disse qualcosa di non simpaticissimo (Sarri non ha mai nascosto le sue simpatie politiche a sinistra e in quei giorni le ribadì in un'intervista a la Repubblica, non gradita da Berlusconi, ndr): era il favorito, poi arrivò Mihajlovic che è un grande allenatore".