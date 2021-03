Galliani rivela: "Mi sono contagiato nel giorno del ko del Milan nel derby"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha ricostruito la sua personale e sofferta battaglia contro il Covid in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mi sono contagiato la domenica del derby, una giornata cominciata male e finita peggio. Dopo la partita sono andato a Roma per le elezioni federali: ho viaggiato in treno con Marotta, Ausilio, Capellini (a.d., d.s. e avvocato dell’Inter, ndr) e abbiamo cenato all’hotel Cavalieri anche se io avevo programmato di farlo da solo in camera. Adesso che ci penso il tavolo era abbastanza piccolo... Risultato: tutti contagiati".