Ganz: "Inter squadra da battere, ma Napoli e altre due si inseriranno"

vedi letture

Ai microfoni di news.superscommesse.it l'ex attaccante nerazzurro e rossonero Maurizio Ganz si è concentrato sui rapporti di forza in Serie A e sulla lotta per lo Scudetto che vede coinvolte più squadre in vista di questo 2024-2025: "I tifosi, almeno non quelli coinvolti direttamente, e gli appassionati si augurano sempre di assistere a una lotta per lo Scudetto incerta, che coinvolga cinque o sei squadre.

Quella che non abbiamo avuto l'anno scorso, così come l'anno prima quando vinse il Napoli e neppure durante i lunghi anni di dominio della Juventus. L'Inter resta la squadra da battere, ma oltre al Milan anche Juventus e Napoli si stanno attrezzando e potranno provare a inserirsi nel discorso Scudetto. Magari insieme all'Atalanta".