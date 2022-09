Garanzini: "Tracollo Roma, ora Atalanta può allungare su Napoli e Milan"

Classifica corta, che più corta non si può, come da tempo non accadeva. Può allungarla stasera l'Atalanta, sul campo del Monza

Gigi Garanzini ha scritto un fondo su La Stampa relativo al turno di campionato che deve ancora concludersi: “Una domenica un po' così, spolpata dei tre anticipi di lusso e da altrettanti, più resistibili, posticipi. Il clou nella serata di Udine, da cui anziché la fuga della Roma ne è uscito il tracollo: e insieme l'aggancio dei friulani alla seconda, temporanea posizione dietro Napoli e Milan. Classifica corta, che più corta non si può, come da tempo non accadeva. Può allungarla stasera l'Atalanta, sul campo del Monza: al momento sette squadre in tre punti fanno una discreta sensazione. E sempre al momento l'Udinese di Sottil ci sta davvero a pieno titolo”.