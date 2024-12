Podcast Garbo: "Non si può creare un dualismo Kvara-Neres! Possono giocare insieme..."

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "L'Atalanta può arrivare fino in fondo. De Ketelaere è diventato determinante e poi guardate che panchina: forse solo l'Inter ne ha una così. Ha tutti giocatori decisivi o quasi ed è importante averne una del genere. E' pronta per il massimo traguardo".

De Ketelaere è il grande rammarico del Milan o c'è la magia di Gasperini?

"Maldini ci aveva visto niente ma non sono convinto che se fosse rimasto al Milan sarebbe esploso così. Evidentemente c'è un segreto nell'Atalanta, che non è solo l'allenatore ma la società, l'ambiente. C'è una chimica speciale. All'Atalanta sembrano tutti fenomeni".

Napoli, Meret decisivo a Genova. E che ne pensa dei partenopei?

"Credo che il Napoli possa giocare con Kvara e Neres, ma non si può creare un dualismo. Le parole di Conte sono giuste, sa che certe partite le ha portate a casa ora ma può non portarle più, serve un cambio di passo. Non va bene per una squadra che vuole lottare per lo Scudetto".