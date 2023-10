Garcia non ci sta: "Svolta col gruppo? Eravamo già primi per possesso e tiri, ora si fa gol..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sulla possibile svolta data da un confronto col gruppo

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sulla possibile svolta data da un confronto col gruppo.

Avete iniziato male il campionato, poi s'è trovato un punto d'intesa tra lei e la squadra?

"Quando vinci le prime due partite non si può dire che si è iniziato male. E' cambiato che avendo già il miglior possesso palla, tirando tanto in porta, poi quando ti avvicini non prendi più il palo che esce, ma il palo che entra e la fiducia torna. Pensiamo a Kvaratskhelia, dopo il gol è più leggero nella testa, è felice in campo, è un giocatore unico ma forzava le giocate pensando al gol che mancava da marzo. Ora abbiamo più successo nei tiri, era questo da migliorare, prendere la porta, segnare, fare gol sui piazzati come a Lecce, abbiamo preso il 35% delle volte la porta e così vinci più spesso e non pareggi".