Garcia spiega Natan e la difesa a 5: "Tutti gli allenatori al mondo l'avrebbero fatto"

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia nel post gara col Braga ha commentato la difesa a 5 nel finale: "Loro fanno entrare anche giocatori forti di testa, se ti mancano anche giocatori come Cajuste che ti può aiutare fisicamente a centrocampo allora fai entrare un altro difensore e ogni allenatore al mondo può usare, non solo io. Mi interessa però che abbiamo fatto di tutto per trovare questa vittoria e prepareremo una bellissima serata con i nostri tifosi per affrontare il Real. L'obiettivo era vincere stasera".