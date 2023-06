Garcia su Anguissa: "E' il mio piccolo, anche se è una montagna. Molto contento di ritrovarlo"

Rudi Garcia ritroverà a Napoli Anguissa che aveva già avuto a Marsiglia.

Rudi Garcia ritroverà a Napoli Anguissa che aveva già avuto a Marsiglia. Queste le parole del nuovo tecnico del Napoli sul centrocampista camerunense durante la presentazione ufficiale: "L'ho fatto esordire io a Marsiglia, era un po' il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente. Sono contento di ritrovarlo, ha fatto un gran salto di qualità da quando ha lasciato Marsiglia.

E' andato in Inghilterra e in Spagna, ora in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante in campo e nello spogliatoio. Trovo un altro Frank, ma sono contento di ritrovarlo. Lui sa che con lui sarò ancora più esigente e che può ancora migliorare, è un piacere ritrovarlo".