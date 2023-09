Garcia su Kvara: “Gli ho parlato. Serve leggerezza, se pensa solo al gol…”

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Bologna-Napoli, il tecnico azzurro Rudi Garcia ha parlato anche del momento di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Bologna-Napoli, il tecnico azzurro Rudi Garcia ha parlato anche del momento di Kvaratskhelia: "Spero Kvara trovi il gol in fretta, gli ho parlato, se si concentra solo sul gol non lo fa mai. Deve fare il suo gioco, con leggerezza nella testa, avendo piacere di giocare, anche di difendere. Questo vale per tutti, così tornerà in gol e tornerà la fiducia".