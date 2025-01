Garlando: “Comuzzo è una bella idea per il Napoli. Conte? Mi eccita un’idea”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando: "Comuzzo? Il Napoli può costruire una difesa tutta italiana che possiamo ritrovare in futuro anche in nazionale. Comuzzo è un giocatore prezioso che è maturato molto in queste stagioni. Il Napoli ha avuto una bella idea come le tante che ha avuto negli ultimi tempi.

Inter o Napoli? Ho sempre detto che la favorita fosse l'Inter ma è sempre più difficile. La squadra di Antonio Conte ha rimontato e ha chiuso la forbice. Lavorare di più in settimana e riposare di più può fare la differenza e lo abbiamo visto contro la Juventus al Maradona dove i bianconeri hanno risentito molto della trasferta di Brugge. La Champions pesa sempre di più andando avanti nelle competizioni. Qualificarsi è fondamentale come ha fatto l’Inter arrivando tra le prime otto. La Juventus, per esempio, facilmente andrà i playoff che cadranno a cavallo della sfida tra Inter e Juve.

Derby Milan-Inter? Peserà poco la Champions sulla partita. Sia Inter che Milan questa sera dovranno mettere la formazione migliore in campo. L’Inter resterà la favorita ma lo era anche a Riyad. Mi aspetto che l'Inter sia diversa dai due derby stagionali persi contro il Milan in cui è stata un po’ distratta anche dalla sua superiorità. Mi aspetto una squadra arrabbiata domenica poiché i nerazzurri hanno perso due derby in questa stagione e i tifosi nerazzurri ne hanno sofferto.

Fin dall’inizio della stagione mi eccita l’idea di vedere Antonio Conte come il primo allenatore del sud a vincere uno scudetto con una squadra del sud. Non c’è mai stato un allenatore del sud che vincesse al sud. Il leccese ha vinto anche all’estero, con il Napoli farebbe una grande salto di status notevole. Gli manca solo la grande affermazione a livello internazionale".