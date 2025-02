Garlando critica Conte: “Poco gioco e usandone solo 11 è arrivato stanco: esordio Billing solo per la diffida"

Luigi Garlando, una delle firme più importanti del giornalismo sportivo, ha parlato di Conte e del momento del Napoli al podcast de La Gazzetta dello Sport: "Alibi del mercato c'è, glielo riconosciamo, non s'è rinforzata una squadra che punta allo Scudetto. Poi c'è stato l'infortunio di Neres e Okafor non c'entra niente, l'alibi regge ma ci sono responsabilità anche di Conte. Lui ha pensato che con la settimana tipo senza le coppe, piena di lavoro, potesse arrivare alla meta con 12-13 giocatori ma doveva allargare le rotazioni per non arrivare stanco come è stanco adesso. Avrebbe dovuto allargare i discorsi, pure Billing ha debuttato solo per la diffida di Anguissa ed il timore di perderlo altrimenti non giocava neanche a Como.

Raspadori solo col cambio modulo, ha giocato pochissimo, il sostituto di Lobotka Gilmour solo per infortunio, è stato uno sbaglio non allargare le rotazioni. Poi il secondo sbaglio, oltre al modulo che ha penalizzato molti elementi come Politano, ma pure filosoficamente lui per fare la guerra all'Inter vuole pareggiare la loro fisicità perché sono grossi. Ma McTominay che fa 6 gol non costruisce, Anguissa pure si porta avanti ma non distribuisce, c'è poco gioco e poca qualità di gioco. Ha buttato via la lezione in casa di Sarri e Spalletti, per me è stato esagerato. Rimprovero queste cose a Conte".