Garzya difende Allegri: “Non passerà agli annali per il bel gioco, ma è un vincente”

Luigi Garzya, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, ieri su TMW Radio, per commentare vari temi di attualità legati al mercato e non solo. Ecco un estratto: "Le critiche ad Allegri? Il tecnico bianconero non passerà agli annali per fare giocare le squadre, ma è un vincente e lo ha dimostrato".

Juventus-Roma, come vedi questa partita?

"Juve-Roma è sempre una partita da vivere a livello emozionale. E vero che la Juve non sta giocando bene ma non ha preso gol. Affrontare la squadra di Allegri non è mai facile. I miei ricordi come giocatore della Roma sono bellissimi".