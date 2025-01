Gasperini a Sky: "Difficile digerire una sconfitta come questa, ma questo è il calcio"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport:

Non perdevate da 4 mesi, prima o poi doveva arrivare. Sa di beffa?

"Facciamo fatica a digerire, per come abbiamo giocato e per i numeri della partita. Questo è il calcio, ma per noi è difficile da digerire"

Avete pagato qualche disattenzione? Avete ritrovato la vera Atalanta prima della CL?

"Non siamo mai mancati, si gioca ogni 3 giorni e non è facile esprimersi sempre bene. Abbiamo incontrato tutte squadre top, siamo andati bene e dobbiamo pensare alla nostra partita e al nostro percorso. Oggi abbiamo pagato il risultato, magari altre volte ci è andata meglio."

Che tipo di discorso farai alla squadra?

"Ti sbagli, noi non andiamo dietro ai risultati, sopratutto se giochiamo bene come oggi. L'unica giocata male è ad Udine, non è facile mai ma oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Potevamo vincere, non abbiamo raccolto nulla ma siamo andati molto vicini giocando con molta qualità. Il Napoli è indubbiamente forte. Quando esci da queste prestazioni, riparti ancora forte. Giocheremo in Champions e vogliamo chiudere il discorso. Giochiamo continuamente ogni 3 giorni, non abbiamo tempo di rammaricarci in una gara per per episodi girati male"

"Due errori sui gol subiti, partita sontuosa ma due errori

"Sono d'accordo, anzi d'accordissimo. Se lo fai in una gara normale è rischioso, figurati oggi. Abbiamo rovinato un risultato e dobbiamo stare più attenti."