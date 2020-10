Gasperini cerca scuse: "Napoli? Non l'abbiamo preparata bene, solo venerdì sono tornati in 5"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine della vittoria per 4-0 contro il Midtjylland. "Noi abbiamo fatto bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l'abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della gara. Oggi avevamo bisogno di vincere, non era facile. Cinque giocatori sono tornati solo venerdì".