Gasperini: "Napoli forte, sarà dura per tutti. Ma non ci sono 3 gol di differenza"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Midtjylland: "Non avevamo grande problemi, il Napoli è una squadra forte e sarà dura per tutti. Ci eravamo lasciati dopo tre vittorie di fila, ci siamo ritrovati con dieci giocatori il giovedì. Non siamo stati bravi a contrapporci bene. Un episodio può succedere, non c'è tutta questa differenza come si è visto sabato. Può succedere quando giochi ogni tre giorni, ma non avevo dubbi sulla reazione".