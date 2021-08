Gasperini replica subito a Gomez: "Aggressione fisica fu sua, andò via per il club..."

Gian Piero Gasperini replica immediatamente al Papu Gomez, ex capitano dell'Atalanta che oggi, in una intervista rilasciata al quotidiano 'La Nacion', ha parlato con termini durissimi del suo ex allenatore, additandolo come principale colpevole del suo addio. "Cercò di aggredirmi fisicamente", ha detto Gomez. Parole a cui Gasperini, ai taccuini di 'Gazzetta.it', ha replicato così: "I suoi comportamenti in campo e fuori erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club", ha dichiarato.