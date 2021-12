Gatti, il difensore che piace al Napoli: "Ora non penso alla Serie A"

"Ho lavorato anche ai mercati generali, poi ho fatto il muratore, il serramentista, o riparavo i tetti. Mi alzavo all’alba, anche con il gelo: era durissima. Ma è stato molto formativo": esordisce così, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il gioiellino del Frosinone Federico Gatti, da annoverare sicuramente tra le rivelazioni della Serie B.

Una B arrivata dopo campionati di Promozione, Eccellenza, Serie D e Serie C: "Manca la A, ma se ci penso rischio di abbassare la guardia e perdere concentrazione: non me lo posso permettere. Non mi interessa parlarne, davvero. Ho trovato porte chiuse, nei settori giovanili di Torino e Alessandria non ho avuto spazio. Voglio impormi"