Gattuso a InterTv: "Bravi e fortunati contro una grande squadra. Ma al San Paolo sarà dura"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter per 1-0 a Inter TV: "Un mese fa l'Inter ci ha messo in grande difficoltà: è una squadra che abbina tecnica e qualità. Siamo stati bravi, a tratti anche fortunati. Ma la partita che ho chiesto ai ragazzi è andata bene. L'Inter è una grande squadra, non è un caso che si trovi dove è. Ha preso giocatori di qualità. Ci è andata bene oggi, ma sappiamo che al San Paolo sarà molto difficile", riporta FcInterNews.it.