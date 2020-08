Gattuso a sorpresa: "Dimenticate che c'è anche Lozano, può fare molto di più"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in un passaggio di Hirving Lozano, praticamente confermandolo per la prossima stagione.

Mister, abbiamo visto Osimhen e Mertens insieme. Potrebbe variare il sistema di gioco per farli coesistere? "Non ho solo loro, c'è anche Lozano che può fare molto di più, in testa ho qualcosa ma già ti sei fatto un film per ieri, vediamo abbiamo in testa delle cose ma se pensiamo in avanti e poi dietro balliamo la coperta deve coprire bene..."

