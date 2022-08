Gattuso alla Gazzetta: "Qui calcio d'altissimo livello. Serie A? Le milanesi più la Juve..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato della sua nuova avventura ma anche della Serie A

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato della sua nuova avventura ma anche della Serie A: "Quando ho deciso di venire qui l’ho fatto a ragion veduta. Sono stato a Singapore e Lim non mi ha ingannato, come può aver pensato qualcuno. Mi ha detto dei problemi economici in assoluta trasparenza. E dei problemi d’ambiente con stampa e tifosi. E lei ha accettato lo stesso? Sì, perché volevo misurarmi con un calcio di altissimo livello che sento vicino al mio pensiero. Del resto la mia storia dice che se le cose non sono difficili non mi chiamano, e nemmeno mi piacciono".

Sulla Serie A: "Con tre favorite, Juve, Milan e Inter, più la Roma che è quella che sul mercato s’è mossa di più, e la cosa ha portato un grandissimo entusiasmo. L’Inter ha fatto 41.000 abbonati, il Milan è poco dietro, segnali positivi. La A resta sempre affascinante, e ultimamente è anche combattuta. È un torneo nel quale la tattica la fa da padrona e sinceramente non so dire chi lo vincerà. Quello che posso dire è che negli ultimi 6-7 anni anche la Serie A si è evoluta e il modello di calcio offerto è migliorato".