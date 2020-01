Gattuso, altra frecciata ad Ancelotti: "Squadra sta tornando pensante, non lo era più..."

Nella conferenza stampa post-partita, Gennaro Gattuso in diversi passaggi è tornato a criticare duramente la gestione di Carlo Ancelotti, facendo riferimento alla necessità di tornare agli anni di Sarri.

Il Napoli s'è fatto il sesto gol da solo. Nel primo tempo squadra troppo bassa? "C'era poco spazio, non si può avere agonismo perché corri massimo 10 metri senza spazi, riuscivamo ad uscire ma poi dopo non ci venivano a prendere ma ci aspettavano e dovevamo essere più bravi a muoverci, non solo a cercare la profondità. In questo momento non siamo una squadra pensante, per tanti anni il Napoli è stato pensante (con Sarri, ndr). Gli errori arrivano anche perché pensiamo a tante cose, a lavorare di reparto, ad accorciare, a lavorare sulle catene, i giocatori venivano da un calcio diverso, per tanti mesi hanno giocato un calcio diverso. Due anni fa si pensava, si saliva, si stava nei 25 metri, ora dobbiamo tornare a pensare, è questo il problema grave".

Sugli obiettivi di classifica. "Io sono il primo responsabile quando i risultati non arrivano, non mi sto tirando fuori. Non riusciamo a vincere ma non possiamo pensare alla classifica, alla Champions, all'Europa League, ora dobbiamo pensare a migliorare, allenarla giorno dopo giorno per vedere miglioramenti. Nessuno pensava che non ci fossero problemi, altrimenti non starei qui oggi. Ci sono stati momenti negativi, la squadra ha toccato il fondo, a tratti da 3 settimane si sono visti miglioramenti".