Gattuso ammette: "Sedute ad intensità diversa da Ancelotti, voglio una corsa diversa..."

Uno degli argomenti maggiormente in voga durante le critiche nei confronti di Carlo Ancelotti, erano le tipologie di allenamento del tecnico italiano che, secondo alcuni, sarebbero state criticate dai giocatori stessi. Con l'arrivo di Gennaro Gattuso ci si aspettava un cambiamento anche sotto questo punto di vista, ed è cosi che proprio in conferenza stampa ne ha parlato il neo allenatore del Napoli: "La mia metodologia è diversa, con rispetto verso gli uomini di Ancelotti. Mi piace farli ad alta intensità, un giorno a campo stretto ed un giorno allargandolo di più. Alla fine devo allenare la squadra come poi voglio giocare in partita. Un'ora e 15, 20, non di più se alleni ad alta intensità. C'è stato un po' di rigetto, il lavoro è diverso e poi quando cambi qualcosa è chiaro che paghi un po' a livello muscolare. Dobbiamo cambiare, non perché l'ho trovato male fisicamente, ma perché voglio una squadra che faccia corse diverse da come le faceva prima".