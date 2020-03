Gattuso-Ancelotti, Martino: "Il loro rapporto va al di là di tutto, abbiamo pensato un po' a male..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Gattuso-Ancelotti? Ha anche detto che continuano a sentirsi, non mi meraviglia. Certo, un po' tutti abbiamo pensato a male, ma credo ci sia un rapporto che vada al di là di tutto tra i due, ero certo che questo rapporto non si sarebbe rotto dopo quanto successo qui a Napoli, non mi meraviglia il fatto che si sentano al telefono".