Gattuso annuncia: "Ho parlato con Allan, in questi giorni ho visto un grande professionista"

Tutto risolto tra Gattuso e Allan. La conferma diretta arriva dall'allenatore che in conferenza stampa ha annunciato: "A voi piace parlare di Allan, ma ci siamo parlati, non porto rancore, e bisogna far parlare il campo e ho visto un grande professionista che s'è messo a disposizione".

Il brasiliano era stato escluso dalla sfida col Cagliari perché, secondo l'allenatore, non si era allenato al meglio. Il brasiliano ha dunque reagito con grande professionalità in questi giorni e domani potrebbe anche giocare.