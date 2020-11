Gattuso chiarisce: "4-3-3? Solo in fase difensiva, in costruzione era 2 più 1!"

Nell'intervento a Sky nel post-partita, Rino Gattuso è stato interrogato anche degli accorgimenti tattici visti contro la Roma.

Sul ritorno al 4-3-3: solo un'opportunità legata alle assenze? "Bisogna guardare bene le partite. È vero che in fase di non possesso difendevamo a tre, ma in fase di costruzione era un due più uno in mediana. Non è una questione di modulo, è una questione di come si interpreta e di voglia di sacrificarsi".