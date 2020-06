Gattuso da brividi sulla sorella: "Ha sofferto tanto e ora in cielo sta bene, spero di incontrarla un giorno..."

Bellissima l'intervista di Rino Gattuso a Kiss Kiss Napoli, toccante il momento in cui ha parlato della sorella Francesca, scomparsa da poco: "Con mia sorella avevo un rapporto incredibile, a lei ero molto legata, in questi anni ha sofferto tantissimo, penso che la cosa più dura sia stata vedere l'abbraccio di papà e mamma, loro sono i genitori, solo loro sanno cosa si prova. Bisogna continuare, lei ora sta bene in cielo e spero che un giorno ci incontreremo tutti insieme per farci una chiacchierata".