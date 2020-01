Gattuso e l'idea di sarrismo: "Attacco? Dobbiamo tenere l'avversario nella sua metà campo"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è tornato a parlare della sua idea di calcio, molto vicina a quella di Sarri con il dominio del campo.

Servono i gol, quanto manca per quei 30 metri finali che mancano? "Ci abbiamo lavorato poco, la priorità è stata la difesa, poi il centrocampo, ora possiamo sviluppare in modo migliore, ma non è solo una questione degli attaccanti ma di squadra. In quanti metri stiamo, gli avversari devono restare lì sul nostro palleggio. La difesa deve far giocare meglio la squadra e tenere gli avversari lì nella loro metà campo".