Gattuso è una seconda scelta per il Parma: Pirlo il nome caldo

È in attesa di una nuova opportunità, Andrea Pirlo. Per il quale, dopo essere stato accostato alla panchina del Barcellona per il dopo-Koeman, potrebbe aprirsi la pista Parma, dove è in discussione la panchina di Enzo Maresca, reduce da un pareggio contro la SPAL che ha appesantito un po' l'aria in casa crociata. Il nome di Pirlo è iniziato dunque a circolare attorno al club emiliano, insieme a quelli di altri due campioni del mondo come Fabio Cannavaro e Rino Gattuso. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.