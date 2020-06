Gattuso elogia Sarri: "Di lui mi piace tutto. Visti tanti filmati di come fa giocare le sue squadre"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, nell'intervista rilasciata alla Rai, ha parlato anche del tecnico della Juventus Maurizio Sarri: Sarri? Mi piace tutto, non nego e penso di averlo detto più di una volta, ho fatto tanti copia ed incolla in questi anni, ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano, mi piace tutto.