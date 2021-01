Gattuso esplode a Sky: "Personaggi napoletani mi offendono e massacrano! Addirittura la pescheria!"

Nel corso dell'intervista a Sky (qui integralmente), Rino Gattuso è entrato nel merito del suo malumore per offese personali ricevute da personaggi dei media napoletani che hanno tirato fuori anche la sua pescheria: "Io sto prendendo schiaffi a destra e a manca tutti i giorni, sembra che siamo penultimi in classifica. Vengo massacrato puntualmente. Poi mi dite che chi parla non conta nulla, ma è difficile. Si smanetta tanto e poi ai giocatori qualcosa manca. Io non leggo nulla, al massimo Lombardo mi dice qualcosa. Io devo lavorare. Ora - e mi tocco le parti basse - magari perdo con Genoa e Atalanta e sono di nuovo in discussione. Ci vuole serietà".

Il tuo sfogo era rivolto alla piazza o alla società? "Io non sto a far polemica. Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte, non l'altro ieri. Sento parlare della mia pescheria. Anzitutto lì ci vuole classe per andare a mangiare nella mia pescheria. Sento dire che sono un maleducato, che sto morendo e non posso allenare, che sono incapace. Che sono incapace forse è la cosa più vera (ride, ndr). Non è facile, è una roba anomala quella che sta succedendo qua. Se qualche tifoso da tastiera non ha nulla da fare e sta ore a scrivere non è un problema mia, ma le offese gratuite sono uscite da persone conosciute, che lavorano da tanti anni qui a Napoli. Questo non lo posso accettare per come sono sanguigno".