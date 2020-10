Gattuso: "Formazione pronta, ma basta parlare di titolari e riserve. Ci sono 5 cambi..."

Idee chiare per Gattuso in vista della formazione di domani sera contro la Real Sociedad: "Bisogna spiegare perché si fanno i cambi. La società ci ha messo a disposizione tutti i dati per valutare la condizione, abbiamo speso tanto e faremo scendere in campo chi è al 100%, ma sarà una squadra competitiva".

Ha dubbi di formazione? "No, ce le abbiamo le scelte, l'abbiamo preparata oggi. Non voglio più sentir parlare di titolari e riserve, ci sono i 5 cambi e chi entra ti può far vincere, non voglio vedere una faccia arrabbiata ma solo gente motivata che entra ed incide".