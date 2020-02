Gattuso, l'ex ds al Milan: "Belotti piace a Rino perché ha una dote speciale oltre al gol"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ero convinto che Gattuso facesse bene e ora credo che possa fare ancora meglio. Con il Barcellona bisognerà avere grande coraggio e provare a giocare nella metà campo avversaria. Il Barcellona va in difficoltà sul pressing alto, ma è bravo a farti male anche in un fazzoletto e se il Napoli gioca nella propria metà campo rischia di prendere tanti gol".

BELOTTI E GATTUSO - "E' risaputo che il mio Milan lo trattò, solo che non riuscimmo ad accontentare il Torino. Belotti è straordinario e farebbe molto comodo al Napoli perché sposerebbe alla grande l'idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l'avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a fare sempre gol, è un giocatore che rispecchia un po' il Rino calciatore, dando l'anima, senza risparmiarsi mai".