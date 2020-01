Gattuso: "Leggo smantellare, ma siamo tra i pochi a comprare e programmare. Oggi c'è un acquisto..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche delle mosse della società, elogiando la programmazione del club nell'ambito di una domanda sui giocatori da cui ripartirebbe il prossimo anno: "Mi piacerebbe, ma bisognerebbe poi fare altri discorsi che non sto qui a spiegare, in base a se vai in Champions o EL cambiano i piani, la società deve stare attenta ai conti, è difficile ora parlare di altre cose. La priorità è l'oggi. Sento parlare di smantellamento, ma oggi siamo una delle poche che ha comprato. Oggi c'è un giocatore alle visite mediche per il prossimo anno, mi sembra strano se dicono che smantelliamo. Il Napoli è tra i pochi che sta lavorando, tutti i giorni, mica pettiniamo le bambole, mica ci guardiamo i film o il bel gioco spagnolo. Proviamo a far migliorare tutte le situazioni".