Gattuso non ci sta: "Sassuolo, ma che partita ha visto l'Italia? 7 palle gol e loro abbassati di 30mt"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha dichiarato: "Col Sassuolo non so che partita l'Italia abbia visto, abbiamo avuto 7 palle gol, il Sassuolo non ha creato nulla e non è facile, li abbiamo fatti abbassare sui 33 metri, di solito giocano sui 60 metri. Noi dobbiamo continuare così, con qualche soluzione diversa, mettere i giocatori nelle condizioni giuste, ma la strada è corretta! Pensiamo a domani, avremo poco spazio ancora una volta".