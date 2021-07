Gattuso: "Non mi pento delle mie scelte, posso permettermi il lusso della verità"

Nella sua intervista a La Repubblica, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle sue dimissioni al Milan, del non rinnovo col Napoli e del mancato matrimonio con la Fiorentina: "Non ho la smania di una panchina a tutti i costi. Ne devo essere convinto. Per ora guardo partite, studio e aspetto. Non mi pento assolutamente di niente: posso permettermi il lusso della verità".

Sulle presunte supercommissioni per portare a Firenze giocatori del suo procuratore Mendes: "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto".