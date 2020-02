Gattuso pazzo di Setien: "Lo spio da 5 anni, con lui c'è il vero Barça. Vi racconto la sua filosofia"

Gennaro Gattuso segue da tempo Quique Setién e non l'ha nascosto in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli s'è ispirato all'ex tecnico del Las Palmas e del Betis, che eliminò il suo Milan dall'Europa League e cher ora è alla guida del Barça. In diversi passaggi Gattuso in conferenza stampa (qui) ha parlato dei miglioramenti sul piano del gioco con l'attuale allenatore.

Il suo debutto in Champions è il migliore o peggiore possibile? "Non lo so, affrontiamo una grande squadra e ringrazio Ancelotti e la squadra perché io non ho fatto nulla e mi ritrovo ad affrontare questa gara. C'è l'emozione, da due giorni smanettiamo col mio staff, è vero che mancano tanti giocatori ad Ancelotti, ma con Setien sono tornati a fare quello che fanno da tempo. Con Valverde riconquistavano dopo 11 secondi, ora dopo 6 secondi, non dobbiamo pensare solo al loro possesso, ma anche alla riconquista e servirà attenzione soprattutto quando teniamo palla, ti aggrediscono e rischiamo grosso se non facciamo le cose al meglio!".

Sui miglioramenti del Barça: "Con Setien sto rivedendo il Barcellona che non si vedeva da 2-3 anni, col palleggio ma anche la riconquista immediata. Se vai a pressarli alti, loro giocano con 11 uomini col portiere, non si può fare la pressione alta, in Spagna vanno a prenderli a uomo ma c'è sempre superiorità perché il loro portiere è un play. Impressionante l'attacco allo spazio mentre palleggiano, ti fanno male subito".

Sulla filosofia del Barcellona: "Tutti parlano di 14 giocatori convocati e poi una banda di ragazzini, io vi invito a guardare che qualità hanno, che metolodogia hanno. Setien lo spio da 5 anni da quando era a Las Palmas, poi il Betis l'ho beccato in Europa League, è una persona che ha una grande visione del calcio, palleggia ma allo stesso tempo c'è anche una fase difensiva all'interno, lo rispetto molto, è un grande allenatore, e rispetto la cultura del Barcellona".