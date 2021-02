Gattuso placa le polemiche: "Nel club persone fantastiche e io qui sto benissimo"

Stavolta Rino Gattuso non va oltre. Sulle parole post Parma, glissa. Non vuole parlarne. Anzi, lo fa in modo pacato. Questo il suo commento sulla faccenda in conferenza stampa dopo il pari con l'Atalanta: "Non torno a quanto detto, non è stato complicato. Io ho il dovere di essere un professionista. C'è stato uno sfogo e finisce lì, basta. La messa il prete la dice una volta al giorno, ho detto quello che dovevo dire, poi non sempre la ciambella viene col buco, ci può essere un giorno down. Io non devo piacere a tutti, sono me stesso. Qui ci sono persone fantastiche che lavorano nel club, mi trovo benissimo, è finita lì. Guardiamo avanti con rispetto ogni giorno e fare le cose nel modo migliore".